Министерство обороны Белоруссии пригласило на совместные белорусско-российские военные учения "Запад-2017" наблюдателей из нескольких стран.

"На мероприятие приглашены наблюдатели от семи стран: Украины, Польши, Литвы Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии", - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве также сообщили, что для наблюдения приглашены представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при Министерстве обороны Белоруссии, а также представители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, Международный комитет Красного Креста (МККК).

Российско-белорусские стратегические манёвры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября, в них планируется задействовать около 13 тыс. человек. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года.