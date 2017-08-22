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СНГ 22.08.2017 14:40

Минобороны Белоруссии пригласило на учения "Запад-2017" наблюдателей из семи стран

Министерство обороны Белоруссии пригласило на совместные белорусско-российские военные учения "Запад-2017" наблюдателей из нескольких стран.

"На мероприятие приглашены наблюдатели от семи стран: Украины, Польши, Литвы Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии", - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве также сообщили, что для наблюдения приглашены представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при Министерстве обороны Белоруссии, а также представители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, Международный комитет Красного Креста (МККК).

Российско-белорусские стратегические манёвры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября, в них планируется задействовать около 13 тыс. человек. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЗАПАД, УЧЕНИЯ, НАБЛЮДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]