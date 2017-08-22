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Транспорт и связь 22.08.2017 15:10

Забастовка багажной службы в брюссельском аэропорту затронула интересы около 10 тыс. пассажиров

Внезапная забастовка работников багажной службы компании по обслуживанию аэропортов Swissport в брюссельском международном аэропорту Завентем вызвала многочисленные задержки рейсов.

"Затронуты 10 тыс. человек и около 200 рейсов", - приводит во вторник сайт газеты Le Soir слова официального представителя аэропорта Флоранс Мюлс.

По ее утверждению, "это не хаос, несмотря на некоторые задержки, но такая остановка работы сейчас особенно некстати", учитывая высокую пассажирскую нагрузку под конец отпускного сезона.

Ф.Мюлс также сообщила, что Swissport в аэропорту Брюсселя обслуживает около 60% багажных операций.

По словам официального представителя, администрация аэропорта делает все возможное, чтобы, несмотря ни на что, облегчить положение пассажиров. Вместе с тем, ей неизвестно, что происходит в Swissport, работники которой ведут дискуссию со своим руководством. В аэропорту рассчитывают, что стороны сумеют договориться, чтобы работа была восстановлена как можно скорее.

Как сообщалось, ранее аэропорт привел список пострадавших от этой акции 35 авиакомпаний, включая "Аэрофлот". Пассажиров, запланировавших полеты на вторник, призывали ограничиться ручной кладью, чтобы не рисковать улететь вообще без багажа.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, АЭРОПОРТ, ЗАБАСТОВКА, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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