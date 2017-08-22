Баку и Рим имеют все возможности для сотрудничества в сферах туризма, транспорта, АПК, здравоохранения - МИД

Азербайджан и Италия обладают потенциалом для расширения экономического и культурного сотрудничества, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Новый посол Италии в Азербайджане Аугусто Массарини вручил во вторник копии верительных грамот главе МИД Азербайджана Эльмару Мамедъярову.

«Э.Мамедъяров и А.Массарини отметили успешное сотрудничество Азербайджана и Италии в различных областях, в частности, в сфере политики, экономики и энергетики. Стороны отметили также наличие благоприятных возможностей для сотрудничества двух стран в сферах культуры, туризма, транспорта, АПК, фармацевтики и здравоохранения»,- говорится в сообщении.

Кроме того, А.Массарини проинформировал азербайджанского министра о последней ситуации с ходом строительства Трансадриатического газопровода (TAP) на территории Италии.

Ф.Исазаде