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Внешняя политика 22.08.2017 15:26

Баку и Рим имеют все возможности для сотрудничества в сферах туризма, транспорта, АПК, здравоохранения - МИД

Азербайджан и Италия обладают потенциалом для расширения экономического и культурного сотрудничества, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Новый посол Италии в Азербайджане Аугусто Массарини вручил во вторник копии верительных грамот главе МИД Азербайджана Эльмару Мамедъярову.

«Э.Мамедъяров и А.Массарини отметили успешное сотрудничество Азербайджана и Италии в различных областях, в частности, в сфере политики, экономики и энергетики. Стороны отметили также наличие благоприятных возможностей для сотрудничества двух стран в сферах культуры, туризма, транспорта, АПК, фармацевтики и здравоохранения»,- говорится в сообщении.

Кроме того, А.Массарини проинформировал азербайджанского министра о последней ситуации с ходом строительства Трансадриатического газопровода (TAP) на территории Италии.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, ПОСОЛ, ВЕРГРАМОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]