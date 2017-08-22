Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0081 RUR   0.0288 GBR   2.1911 TRY   0.4862

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.51 Brent   52.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 40° Завтра 22° 32° 24 Авг 23° 32° 25 Авг 23° 32°

Регион 22.08.2017 15:29

В Тегеране рассматривают возможность разблокировки "Твиттера"

Власти Ирана обсуждают возможность разблокировки соцсети "Твиттер" на территории страны, которая была запрещена на протяжении нескольких лет, передают во вторник иранские СМИ.

"В руководстве "Твиттера" заявили, что они готовы вести с нами переговоры, чтобы преодолеть разногласия", - приводят издания слова иранского министра информационных технологий Мохаммада Джавада Азари Джахроми.

При этом министр подчеркнул, что, по его мнению, "Твиттер" не представляет угрозы для иранского общества.

Помимо этого, отмечают СМИ, в Тегеране не исключают отмены запрета на использование видеохостинга Youtube.

Несмотря на запрет, "Твиттер" широко распространен среди иранских политических деятелей. В частности, аккаунты в этой соцсети имеют иранский президент Хасан Рухани, а также руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, "ТВИТТЕР", РАЗБЛОКИРОВКА, ВОЗМОЖНОСТЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]