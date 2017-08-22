Власти Ирана обсуждают возможность разблокировки соцсети "Твиттер" на территории страны, которая была запрещена на протяжении нескольких лет, передают во вторник иранские СМИ.
"В руководстве "Твиттера" заявили, что они готовы вести с нами переговоры, чтобы преодолеть разногласия", - приводят издания слова иранского министра информационных технологий Мохаммада Джавада Азари Джахроми.
При этом министр подчеркнул, что, по его мнению, "Твиттер" не представляет угрозы для иранского общества.
Помимо этого, отмечают СМИ, в Тегеране не исключают отмены запрета на использование видеохостинга Youtube.
Несмотря на запрет, "Твиттер" широко распространен среди иранских политических деятелей. В частности, аккаунты в этой соцсети имеют иранский президент Хасан Рухани, а также руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.
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