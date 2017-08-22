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Это интересно 22.08.2017 15:30

В Великобритании хотят поощрять ЗОЖ скидками и другими мерами

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) обнародовала предложения, направленные на стимулирование здорового образа жизни (ЗОЖ), сообщает Daily Telegraph.

Так, семьи смогут получать скидки на продукты в супермаркетах, если они будут проходить необходимое количество шагов в неделю. Также им могут предоставляться скидки на членство в фитнес-центрах или на спортивные товары, кулинарные мастер-классы. Достижение цели по количеству шагов будет отслеживаться через мобильные приложения.

Изучается возможность предоставлять бесплатные билеты в кино и скидку на медицинское страхование.

В рамках инициативы также предлагается строительство тренажерных комплексов под открытым небом и беговых дорожек на тротуарах. Помимо этого девелоперы должны будут предоставлять жильцам новостроек бесплатные велосипеды, чтобы "сократить использование автомобилей и продвигать велоспорт", говорится в официальном заявлении органа здравоохранения.

Таким образом NHS планирует бороться с "диванным" образом жизни и поощрять тех, кто пытается добиться хорошей физической формы.

Пилотные проекты будут запущены в 10 городах, на территории которых находится свыше 76 тыс. домов.

В Великобритании каждый пятый ребенок, который начинает учебу в школе, имеет лишний вес. К окончанию школы он появляется уже у каждого третьего ребенка.

Согласно официальной статистике, в среднем жители страны ходят пешком лишь 10 минут в день, отмечается в статье.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НАСЕЛЕНИЕ, ЗДОРОВЬЕ, СТИМУЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]