В Великобритании хотят поощрять ЗОЖ скидками и другими мерами

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) обнародовала предложения, направленные на стимулирование здорового образа жизни (ЗОЖ), сообщает Daily Telegraph.
Так, семьи смогут получать скидки на продукты в супермаркетах, если они будут проходить необходимое количество шагов в неделю. Также им могут предоставляться скидки на членство в фитнес-центрах или на спортивные товары, кулинарные мастер-классы. Достижение цели по количеству шагов будет отслеживаться через мобильные приложения.
Изучается возможность предоставлять бесплатные билеты в кино и скидку на медицинское страхование.
В рамках инициативы также предлагается строительство тренажерных комплексов под открытым небом и беговых дорожек на тротуарах. Помимо этого девелоперы должны будут предоставлять жильцам новостроек бесплатные велосипеды, чтобы "сократить использование автомобилей и продвигать велоспорт", говорится в официальном заявлении органа здравоохранения.
Таким образом NHS планирует бороться с "диванным" образом жизни и поощрять тех, кто пытается добиться хорошей физической формы.
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