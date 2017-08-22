Задержанные в рамках расследования теракта в Барселоне люди начали давать показания судебному следователю

Предполагаемые террористы, задержанные в рамках расследования недавних нападений в Барселоне и Камбрильсе, начали во вторник давать показания судебному следователю, сообщает сайт газеты "Паис".
Первым отвечать на вопросы стал получивший ранение при задержании Мухаммед Хули Шемляль. Его доставили в суд в больничной пижаме.
Далее показания дадут трое его предполагаемых сообщников.
"Паис" отмечает, что каталонские судебные власти, как ожидается, позже во вторник объявят, что все четверо предполагаемых террористов будут ожидать суда за решеткой и без возможности выхода на свободу под залог.
В результате двух терактов, происшедших в Каталонии на прошлой неделе, погибли 15 человек, более 100 получили ранения.
Вечером 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне.
Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.
Следователи исходят из того, что все люди, имеющие отношения к этим нападениям, либо ликвидированы, либо задержаны.
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