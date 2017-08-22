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Дальнее зарубежье 22.08.2017 18:04

Южная Корея и США пока не смогли согласовать детали нового соглашения о свободной торговле

Южной Корее и США пока что не удалось достичь единства в ходе первого раунда переговоров, направленных на пересмотр соглашения о свободной торговле между двумя странами, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Мы не согласились с односторонним предложением США внести поправки в соглашение о свободной торговле США и Южной Корее. Мы четко разъяснили свою позицию о необходимости сначала провести анализ и оценку влияния соглашения", - заявил журналистам на брифинге по итогам переговоров двух сторон министр торговли Южной Кореи Ким Хён Чжон.

США является вторым крупнейшим торговым партнером Южной Кореи после Китая.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена пересмотреть соглашение, подписанное при экс-президенте Бараке Обаме, которое новый глава государства называет "убийцей рабочих мест".

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, ТОРГОВЛЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]