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ТЭК 22.08.2017 15:58

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $51,67 за баррель

Нефть эталонных марок слабо меняется в цене во вторник после падения накануне, участники рынка ждут статданных о запасах топлива в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24во вторник выросла на $0,01 (0,02%) - до $51,67 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь, торги которым истекают во вторник, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,01 (0,02%) - до $47,36 за баррель. Более активно торгуемый октябрьский контракт подорожал на 3 цента (0,06%) - до $47,56 за баррель.

Отчет Американского института нефти (API) о запасах нефти в Штатах, публикуемый на основе данных, собранных на добровольной основе, выйдет в ночь со вторника на среду, а официальные данные министерства энергетики страны будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.

Аналитики в среднем ожидают, что запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 3,5 млн баррелей. С конца июня товарные запасы этого топлива в стране снизились на 43 млн баррелей.

Тем не менее, сокращение запасов топлива в США может вскоре сойти на нет по мере окончания летнего сезона активного вождения.

Тем временем добыча нефти в странах ОПЕК в августе упала на 419 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 32,8 млн б/с, свидетельствуют данные консалтинговой компании Petro-Logistics SA. Падение стало рекордным с марта.

Экспорт нефти странами картеля в первой половине августа упал на 750 тыс. б/с, по данным компании. В частности, Венесуэла сократила экспорт почти на четверть, до 1,27 млн б/с.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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