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Дальнее зарубежье 22.08.2017 18:32

Краденые авокадо в Новой Зеландии продают через Facebook на фоне ажиотажного спроса

Воры, обкрадывающие новозеландских фермеров и продуктовые магазины, продают авокадо через Facebook на фоне повышенного спроса, сообщает Radio New Zealand.

Полиция Северного острова, где, как и прошлым летом, зафиксировано наибольшее число таких краж, предупредила, что преступников ждет до 10 лет тюремного заключения. Но и тем, кто покупает нелегальные фрукты через интернет, может грозить суровое наказание.

"Авокадо по доллару не бывает, и если кто-то приходит с ящиком авокадо и предлагает продать их по доллару штука, владельцу магазина следует предположить, что происхождение товара является сомнительным", - заявила новозеландскому изданию Morning Report гендиректор ассоциации производителей авокадо (NZ Avocado) Джен Скаулер.

Один новозеландский доллар - около $0,73 центов (или 43 рублей).

Потребление авокадо по всему миру в последние годы превратилось в модный тренд: его нахваливают шеф-повара и баристы, диетологи и бьюти-блогеры. Авокадо содержит больше белка и жиров, чем другие фрукты, при этом считается, что его регулярное употребление снижает риски раковых и сердечно-сосудистых заболеваний.

Новая Зеландия практически не импортирует авокадо, а собственная продукция доступна с августа по март. При этом новозеландские садоводы предпочитают выращивать фрукты на экспорт - в этом случае рентабельность выше. Выручка отрасли увеличилась с 70 млн новозеландских долларов в 2013 году до 198 млн долларов в 2017 году.

Весной этого года мировые цены на авокадо выросли вдвое по сравнению с уровнем 2016 года из-за низких урожаев в Мексике, Перу и США (в частности, в Калифорнии), свидетельствуют данные агентства Bloomberg. В Новой Зеландии до начала сбора урожая цена авокадо доходило до 7,5 новозеландского доллара за штуку.

Британская сеть супермаркетов Tesco на прошлой неделе начала продавать совсем небольшие авокадо из ЮАР - размером с куриное яйцо - из-за дефицита нормальных поставок, пишет The Guardian.

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Тэги: НОВАЯ, ЗЕЛАНДИЯ, АВОКАДО, КРАЖИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]