Краденые авокадо в Новой Зеландии продают через Facebook на фоне ажиотажного спроса

Воры, обкрадывающие новозеландских фермеров и продуктовые магазины, продают авокадо через Facebook на фоне повышенного спроса, сообщает Radio New Zealand.
Полиция Северного острова, где, как и прошлым летом, зафиксировано наибольшее число таких краж, предупредила, что преступников ждет до 10 лет тюремного заключения. Но и тем, кто покупает нелегальные фрукты через интернет, может грозить суровое наказание.
"Авокадо по доллару не бывает, и если кто-то приходит с ящиком авокадо и предлагает продать их по доллару штука, владельцу магазина следует предположить, что происхождение товара является сомнительным", - заявила новозеландскому изданию Morning Report гендиректор ассоциации производителей авокадо (NZ Avocado) Джен Скаулер.
Один новозеландский доллар - около $0,73 центов (или 43 рублей).
Потребление авокадо по всему миру в последние годы превратилось в модный тренд: его нахваливают шеф-повара и баристы, диетологи и бьюти-блогеры. Авокадо содержит больше белка и жиров, чем другие фрукты, при этом считается, что его регулярное употребление снижает риски раковых и сердечно-сосудистых заболеваний.
Новая Зеландия практически не импортирует авокадо, а собственная продукция доступна с августа по март. При этом новозеландские садоводы предпочитают выращивать фрукты на экспорт - в этом случае рентабельность выше. Выручка отрасли увеличилась с 70 млн новозеландских долларов в 2013 году до 198 млн долларов в 2017 году.
Весной этого года мировые цены на авокадо выросли вдвое по сравнению с уровнем 2016 года из-за низких урожаев в Мексике, Перу и США (в частности, в Калифорнии), свидетельствуют данные агентства Bloomberg. В Новой Зеландии до начала сбора урожая цена авокадо доходило до 7,5 новозеландского доллара за штуку.
Британская сеть супермаркетов Tesco на прошлой неделе начала продавать совсем небольшие авокадо из ЮАР - размером с куриное яйцо - из-за дефицита нормальных поставок, пишет The Guardian.
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