Украина прошла самые тяжелые испытания, превращается в успешную страну, говорит Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украине удастся восстановить территориальную целостность, а самые сложные испытания для страны уже позади.

"Мы вернем захваченную захватчиками землю, мы вернем украинский суверенитет и на оккупированном Донбассе, и в оккупированном Крыму", - сказал П.Порошенко перед открытием после капремонта моста через реку Северский Донец в Изюме (Харьковская область) во вторник.

Президент отметил, что на Украине на протяжении длительного периода наблюдается возобновление экономического роста и выразил уверенность, что самые тяжелые испытания страна уже прошла.

"Все самое тяжелое уже позади. Самые сложные испытания мы уже прошли, сейчас мы с вами превращаем Украину в успешную страну, а украинцев - в успешных людей, которые гордятся своей страной. Видите, россиянам в связи с тем, что они выслали американских дипломатов, сейчас американские визы закрывают, а нам открывают безвизовый въезд в страны Европейского Союза. Это уже тот Рубикон, точка невозврата, которая говорит, что никогда больше мы не вернемся ни в Советский Союз, ни в Российскую Империю. Мы будем строить экономику, строить страну и строить дороги, такие классные, как эта", - сказал П.Порошенко.