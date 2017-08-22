Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0081 RUR   0.0288 GBR   2.1911 TRY   0.4862

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.51 Brent   52.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 40° Завтра 22° 32° 24 Авг 23° 32° 25 Авг 23° 32°

22.08.2017 18:22

Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Исполнительной власти Гедабекского района из госбюджета 3 млн. манатов на продолжение работ по благоустройству, сообщает сайт главы государства.

Средства ИВ получит из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО, СРЕДСТВА


Похожие новости


Azeravtoyol получит из госбюджета 5 млн манатов на работы по благоустройству вокруг мечети Тезе-пир Глава Азербайджана ознакомился со строительством комплекса фонтанов и водопадов в Баку

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]