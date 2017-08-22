Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Исполнительной власти Гедабекского района из госбюджета 3 млн. манатов на продолжение работ по благоустройству, сообщает сайт главы государства.

Средства ИВ получит из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник.

Ф.Исазаде