Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Исполнительной власти Гедабекского района из госбюджета 3 млн. манатов на продолжение работ по благоустройству, сообщает сайт главы государства.
Средства ИВ получит из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник.
Ф.Исазаде
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