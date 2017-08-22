Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник распорядился выделить 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в городе Шамкир, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Президент распорядился на эти средства построить жилое здание на 54 квартиры.

Средства будут выделены Исполнительной власти Шамкирского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете 2017 года.

А.Ахундов