Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник распорядился выделить 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в городе Шамкир, говорится в сообщении на сайте главы государства.
Президент распорядился на эти средства построить жилое здание на 54 квартиры.
Средства будут выделены Исполнительной власти Шамкирского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете 2017 года.
А.Ахундов
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