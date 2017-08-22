Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0081 RUR   0.0288 GBR   2.1911 TRY   0.4862

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.51 Brent   52.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 22° 32° 25 Авг 23° 32° 26 Авг 23° 32°

Регион 22.08.2017 19:02

Грузия обратилась к Евросоюзу с просьбой оказать помощь в тушении пожара в Боржомском ущелье

Представительство Евросоюза в Грузии заявило, что информировало Брюссель о просьбе Тбилиси оказать помощь в ликвидации пожара в Боржомском ущелье.

"Правительство Грузии обратилось в Евросоюз с просьбой о выделении пожарного самолета и вертолета в рамках механизма гражданской защиты ЕС, и эта просьба уже передана странам-участникам этого механизма", - сообщили во вторник журналистам в грузинском представительстве ЕС.

Там отметили, что координационный центр ЕС по реагированию на кризисы находится в постоянном контакте с властями Грузии и получение странами-участниками механизма информации о чрезвычайной ситуации происходит в непрерывном режиме.

В настоящее время в зоне стихийного бедствия работают три вертолета, один из которых прибыл из Азербайджана. Ожидают прибытия еще двух вертолетов и противопожарного самолета из Турции. На помощь грузинским пожарным пришли и армянские коллеги, отправившие в Боржоми 11 специализированных пожарно-спасательных автомобилей и 56 специалистов.

Оказать помощь Грузии в тушении лесного пожара в Боржомском ущелье готовы и США. "Мы, как партнеры Грузии, хотим оказать свою помощь в ликвидации пожара. Мы направили дополнительную просьбу и связались в Германии с командованием американских военных в Европе и USAID для изучения возможностей оказания помощи", - заявил журналистам посол США в Грузии Ян Келли.

Между тем премьер Грузии Георгий Квирикашвили ране заявил, что помощь российской стороны в ликвидации пожара не требуется.

"Что касается российской стороны, то должен сказать, что на нас возложена огромная ответственность защитить людей от огня, и, разумеется, мы рассматриваем все варианты и возможности. Нам известно, что российская стороны выразила готовность помочь, но в нынешних условиях в этом нет необходимости, поскольку существующими силами мы справимся с этой стихией", - заявил грузинский премьер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПОЖАР, ЕС, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Вертолет МЧС Азербайджана примет участие в ликвидации пожаров в грузинском нацпарке Около 70 магазинов с дорогими товарами сгорели на рынке в грузинском Поти В Тбилиси сгорел "Цыганский рынок", торговцы уверены в поджоге В Тбилиси горела фабрика, где шили форму для Минобороны Грузии, один человек пострадал Пожар в торговом центре в пригороде Тбилиси уничтожил 26 магазинов и склады

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]