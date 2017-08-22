Минфин США ввел санкции против четверых россиян и одной российской компании за контакты с КНДР

Министерство финансов США ввело индивидуальные санкции против шести физических лиц, включая четырех граждан РФ, из-за контактов торгового характера с КНДР, говорится в пресс-релизе американского Минфина, опубликованном на его сайте.
В санкционный список внесены: Киракосян Рубен, Писклин Михаил, Сербин Андрей и Хуиш Ирина.
Также санкции касаются российской компании "Гефест-М" и ряда фирм из КНР, Сингапура и Намибии.
"Это неприемлемо, чтобы физические лица и компании в Китае, в России или где-либо еще позволяли Северной Корее получать доход для развития оружия массового уничтожения и для дестабилизации региона. Мы предпринимаем действия, согласующиеся с санкциями ООН, чтобы показать: за нарушение санкций и за поддержку Северной Кореи будут последствия; и чтобы предотвратить подобную активность в будущем", - говорится в заявлении главы минфина США Стивена Мнучина, также размещенном на сайте ведомства.
В минфине уточнили, что последние санкции касаются индивидов и организаций, которые помогают лицам, уже подпавшим под санкции в связи с поддержкой ядерной и ракетной программ КНДР. Также речь идет о взаимодействии с КНДР на энергетическом рынке, о помощи КНДР в экспорте ее рабочей силы и о содействии северокорейским организациям, уже находящимся под санкциями, в получении доступа к международным финансовым институтам.
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