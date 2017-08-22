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Дальнее зарубежье 22.08.2017 19:05

Минфин США ввел санкции против четверых россиян и одной российской компании за контакты с КНДР

Министерство финансов США ввело индивидуальные санкции против шести физических лиц, включая четырех граждан РФ, из-за контактов торгового характера с КНДР, говорится в пресс-релизе американского Минфина, опубликованном на его сайте.

В санкционный список внесены: Киракосян Рубен, Писклин Михаил, Сербин Андрей и Хуиш Ирина.

Также санкции касаются российской компании "Гефест-М" и ряда фирм из КНР, Сингапура и Намибии.

"Это неприемлемо, чтобы физические лица и компании в Китае, в России или где-либо еще позволяли Северной Корее получать доход для развития оружия массового уничтожения и для дестабилизации региона. Мы предпринимаем действия, согласующиеся с санкциями ООН, чтобы показать: за нарушение санкций и за поддержку Северной Кореи будут последствия; и чтобы предотвратить подобную активность в будущем", - говорится в заявлении главы минфина США Стивена Мнучина, также размещенном на сайте ведомства.

В минфине уточнили, что последние санкции касаются индивидов и организаций, которые помогают лицам, уже подпавшим под санкции в связи с поддержкой ядерной и ракетной программ КНДР. Также речь идет о взаимодействии с КНДР на энергетическом рынке, о помощи КНДР в экспорте ее рабочей силы и о содействии северокорейским организациям, уже находящимся под санкциями, в получении доступа к международным финансовым институтам.

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Тэги: США, РОССИЯ, КНДР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]