Нефть дорожает на сообщениях из Ливии и ожиданиях данных о запасах в США, Brent поднялась до $52,15

Нефть ликвидировала падение во вторник и перешла к росту на сообщениях о том, что добыча на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии аш-Шарара снова приостановлена.
Кроме того, участники рынка рассчитывают, что данные Минэнерго США в эту среду покажут сокращение коммерческих запасов топлива в стране восьмую неделю подряд, пишет MarketWatch.
Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 во вторник выросла на $0,49 (0,95%) - до $52,15 за баррель.
Котировка сентябрьского контракта на нефть WTI, торги по которому завершаются во вторник, поднялась к этому времени на $0,39 (0,82%) на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) - до $47,79 за баррель. Более активно торгуемый октябрьский контракт подорожал на 43 цента (0,90%) - до $47,96 за баррель.
По данным источников агентства Bloomberg, работы на ливийском месторождении были приостановлены вскоре после возобновления.
"Если нас ждет новая эпоха нестабильности, если добыча нефти в Ливии снова станет непредсказуемым фактором, то цены определенно получат поддержку", - считает старший рыночный аналитик Price Futures Group Inc. Фил Флинн.
Отчет Американского института нефти (API) о запасах нефти в Штатах, публикуемый на основе данных, собранных на добровольной основе, выйдет в ночь со вторника на среду, а официальные данные министерства энергетики страны будут опубликованы в среду в 18:30.
Аналитики в среднем ожидают, что запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 3,5 млн баррелей. С конца июня товарные запасы этого топлива в стране снизились на 43 млн баррелей.
Тем не менее, сокращение запасов топлива в США может вскоре сойти на нет по мере окончания летнего сезона активного вождения.
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