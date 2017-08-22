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Регион 22.08.2017 19:45

General Electric рассматривает возможность локализации производства в Петербурге

General Electric (GE) и АО "ВО "Электроаппарат" рассматривают возможность создания совместного предприятия по производству высоковольтного оборудования в Петербурге, сообщает пресс-служба GE.

В частности, в рамках СП может быть налажено производство элегазовых выключателей, разъединителей, трансформаторов, а также оборудования релейной защиты и автоматизации.

"Локализация всей линейки продуктов классом напряжения до 750 кВ позволит комплексно подходить к решению задач модернизации и автоматизации объектов российской энергетики и систем электроснабжения предприятий, что принесет дополнительные преимущества клиентам за счет снижения затрат на логистику и повышения эффективности производственных процессов", - говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость проекта и примерные сроки его реализации в сообщении не уточняются.

"Электроаппарат" специализируется на производстве высоковольтной аппаратуры для предприятий энергетики: тепловых и гидроэлектростанций, крупных металлургических и нефтеперерабатывающих предприятий. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основными владельцами компании являются физические лица.

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Тэги: РОССИЯ, GE-ПЕТЕРБУРГ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]