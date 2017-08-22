Террористы в Каталонии планировали более масштабные теракты, сообщил один из задержанных участников ячейки

Уничтоженная ячейка террористов, совершивших нападение в Барселоне и Камбрильсе, готовила более масштабные теракты, такие показания дал во вторник на первых слушаниях Мухаммед Шемляль, получивший тяжелое ранение при взрыве в Альканаре, где террористы хранили баллоны с бутаном.

По данным испанского издания "Паис", прокуратура потребовала для М.Шемляля заключения под стражу без возможности освобождения под залог.

Кроме М.Шемляля, показания во вторник дают трое других задержанных - Дрис Укабир, Салах эль-Кариб и Мухаммед Ааллаа.

В результате двух терактов, происшедших в Каталонии на прошлой неделе, погибли 15 человек, более 100 получили ранения.

Вечером 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне.

Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.

Следователи исходят из того, что все люди, имеющие отношения к этим нападениям, либо ликвидированы, либо задержаны.