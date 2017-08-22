Террористы в Каталонии планировали более масштабные теракты, сообщил один из задержанных участников ячейки

Уничтоженная ячейка террористов, совершивших нападение в Барселоне и Камбрильсе, готовила более масштабные теракты, такие показания дал во вторник на первых слушаниях Мухаммед Шемляль, получивший тяжелое ранение при взрыве в Альканаре, где террористы хранили баллоны с бутаном.
По данным испанского издания "Паис", прокуратура потребовала для М.Шемляля заключения под стражу без возможности освобождения под залог.
Кроме М.Шемляля, показания во вторник дают трое других задержанных - Дрис Укабир, Салах эль-Кариб и Мухаммед Ааллаа.
В результате двух терактов, происшедших в Каталонии на прошлой неделе, погибли 15 человек, более 100 получили ранения.
Вечером 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне.
Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.
Следователи исходят из того, что все люди, имеющие отношения к этим нападениям, либо ликвидированы, либо задержаны.
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