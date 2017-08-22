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Регион 22.08.2017 21:13

Газпром обещает построить в этом году 200 лишних километров "Силы Сибири"

"Газпром" ускоряет темпы строительства магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири" - на конец года будет построено 1300 км, тогда как еще в июле заявлялся план к концу года построить 1108 км магистрали.

Общая протяженность трассы магистрали составит 2156 км.

Как сообщает компания, во вторник в Москве председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер провел совещание, посвященное ходу обустройства Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) и строительства магистрального газопровода "Сила Сибири".

"На сегодняшний день построено около 979 км газопровода, что составляет 45% от общей протяженности первоочередного участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска. Планируется, что к концу года будет построено более 1300 км газопровода", - сообщает "Газпром".

На Чаяндинском месторождении в настоящее время ведется эксплуатационное бурение газовых скважин, идет сооружение установки комплексной подготовки газа и объектов инфраструктуры, продолжается доразведка нефтяной оторочки. Начало добычи газа на месторождении будет синхронизировано с вводом в эксплуатацию "Силы Сибири".

Поставки газа по "Силе Сибири" в Китай планируется начать 20 декабря 2019 года.

В 2014 году "Газпром" и китайская CNPC подписали договор купли-продажи российского газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири"). Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.

Ресурсной базой для поставок газа в газопровод "Сила Сибири" станут месторождения Якутского и Иркутского центров газодобычи - Чаяндинское и Ковыктинское.

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Тэги: ГАЗПРОМ, ГАЗОПРОВОД, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]