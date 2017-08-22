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22.08.2017 20:35

Американский адмирал посоветовал никому не испытывать военные возможности США после инцидента с эсминцем Джон Маккейн

Глава Тихоокеанского командования ВМС США адмирал Гарри Харрис предупредил противников Америки не "испытывать" их боеготовность после столкновения эсминца "Джон Маккейн" с танкером.

"Я надеюсь, что никто не захочет испытывать США, думая, что у нас проблемы с "Джоном Маккейном" и другими кораблями - это будет очень опрометчивая затея", - цитирует слова Г.Харриса телеканал Си-Эн-Эн.

По его словам, боевые возможности США в регионе остаются высокими, несмотря на то, что в этом году было уже четыре инцидента столкновения американских военных кораблей с гражданскими суднами.

Ранее во вторник сообщалось, что водолазы, исследовавшие затопленные отсеки эсминца, обнаружили останки нескольких военных моряков, которые числились пропавшими без вести.

В понедельник эсминец "Джон Маккейн", которому был нанесен существенный ущерб от столкновения с танкером, пришвартовался на военной базе в Сингапуре.

Корабль добрался до базы своим ходом, несмотря на то, что получил большую пробоину в левой задней части корпуса. Вода затопила несколько отсеков корабля, а 10 моряков пропали без вести.

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Тэги: США, ЭСМИНЕЦ, АДМИРАЛ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]