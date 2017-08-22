Американский адмирал посоветовал никому не испытывать военные возможности США после инцидента с эсминцем Джон Маккейн

Глава Тихоокеанского командования ВМС США адмирал Гарри Харрис предупредил противников Америки не "испытывать" их боеготовность после столкновения эсминца "Джон Маккейн" с танкером.

"Я надеюсь, что никто не захочет испытывать США, думая, что у нас проблемы с "Джоном Маккейном" и другими кораблями - это будет очень опрометчивая затея", - цитирует слова Г.Харриса телеканал Си-Эн-Эн.

По его словам, боевые возможности США в регионе остаются высокими, несмотря на то, что в этом году было уже четыре инцидента столкновения американских военных кораблей с гражданскими суднами.

Ранее во вторник сообщалось, что водолазы, исследовавшие затопленные отсеки эсминца, обнаружили останки нескольких военных моряков, которые числились пропавшими без вести.

В понедельник эсминец "Джон Маккейн", которому был нанесен существенный ущерб от столкновения с танкером, пришвартовался на военной базе в Сингапуре.

Корабль добрался до базы своим ходом, несмотря на то, что получил большую пробоину в левой задней части корпуса. Вода затопила несколько отсеков корабля, а 10 моряков пропали без вести.