Мировой дефицит ванили и рекордные цены угрожают производству мороженого

Дефицит предложения ванили на мировом рынке вызвал рост цен до рекордных отметок, в десятки раз превышающих уровень, наблюдавшийся несколько лет назад, и поставил под угрозу производство традиционного ванильного мороженого, сообщают британские и американские СМИ.
По данным организации Eurovanille, цена стручков ванили ранее этим летом превысила $600 за 1 кг против менее чем $25 в 2011 году. В августе она вернулась к примерно $500 за 1 кг, отмечают трейдеры, но объемы поставок и качество товара остаются ниже привычных показателей. Причиной стали неблагоприятные природные условия на Мадагаскаре, крупнейшем поставщике натуральной ванили на мировой рынок (80-85%). Более трети последнего урожая было уничтожено из-за засухи и тропического циклона Энаво, которые обрушились на остров.
Больше всего от дефицита пострадали дорогие сорта мороженого и ремесленное производство (для дешевых лакомств уже давно используют искусственные ароматизаторы). Ряд производителей в Европе и США, включая сеть джелатерий Oddono в Лондоне, были вынуждены убрать ванильное мороженое из меню.
Другим компаниям пришлось существенно поднять на него цены, пишет Financial Times. Так Nestle повысила стоимость мороженого Moevenpick в Швейцарии на 2,5% в этом году.
В ряде регионов США ваниль из-за дефицита перестали продавать на вес, и вместо 120-140 стручков на фунт (1 кг = 2,2 фунта) производители ванильного экстракта и мороженого теперь закупают партии по 25 стручков, отмечает издание BDN.
Эксперты Eurovanille ждут октября-ноября - сезона цветения ванильных лиан на Мадагаскаре, чтобы оценить перспективы урожая в следующем году. Одновременно организация продолжает реализацию проектов в Индии, Индонезии и Папуа - Новой Гвинее, направленных на диверсификацию источников ванили.
Ваниль широко используется для изготовления десертов и алкогольных напитков, а также в табачной и парфюмерной промышленности. Рынок ванили переживает сложные времена уже не в первый раз: проблемы с поставкой в 2003 году также привели к значительному повышению цен на продукцию.
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