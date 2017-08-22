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Дальнее зарубежье 22.08.2017 21:30

Мировой дефицит ванили и рекордные цены угрожают производству мороженого

Дефицит предложения ванили на мировом рынке вызвал рост цен до рекордных отметок, в десятки раз превышающих уровень, наблюдавшийся несколько лет назад, и поставил под угрозу производство традиционного ванильного мороженого, сообщают британские и американские СМИ.

По данным организации Eurovanille, цена стручков ванили ранее этим летом превысила $600 за 1 кг против менее чем $25 в 2011 году. В августе она вернулась к примерно $500 за 1 кг, отмечают трейдеры, но объемы поставок и качество товара остаются ниже привычных показателей. Причиной стали неблагоприятные природные условия на Мадагаскаре, крупнейшем поставщике натуральной ванили на мировой рынок (80-85%). Более трети последнего урожая было уничтожено из-за засухи и тропического циклона Энаво, которые обрушились на остров.

Больше всего от дефицита пострадали дорогие сорта мороженого и ремесленное производство (для дешевых лакомств уже давно используют искусственные ароматизаторы). Ряд производителей в Европе и США, включая сеть джелатерий Oddono в Лондоне, были вынуждены убрать ванильное мороженое из меню.

Другим компаниям пришлось существенно поднять на него цены, пишет Financial Times. Так Nestle повысила стоимость мороженого Moevenpick в Швейцарии на 2,5% в этом году.

В ряде регионов США ваниль из-за дефицита перестали продавать на вес, и вместо 120-140 стручков на фунт (1 кг = 2,2 фунта) производители ванильного экстракта и мороженого теперь закупают партии по 25 стручков, отмечает издание BDN.

Эксперты Eurovanille ждут октября-ноября - сезона цветения ванильных лиан на Мадагаскаре, чтобы оценить перспективы урожая в следующем году. Одновременно организация продолжает реализацию проектов в Индии, Индонезии и Папуа - Новой Гвинее, направленных на диверсификацию источников ванили.

Ваниль широко используется для изготовления десертов и алкогольных напитков, а также в табачной и парфюмерной промышленности. Рынок ванили переживает сложные времена уже не в первый раз: проблемы с поставкой в 2003 году также привели к значительному повышению цен на продукцию.

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Тэги: ВАНИЛЬ, ДЕФИЦИТ, МОРОЖЕНОЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]