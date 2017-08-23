Сенатский комитет опубликовал законопроект, запрещающий Трампу прямые контакты с Россией по кибербезопасности

Комитет по разведке американского сената опубликовал ранее принятый законопроект, который запрещает президенту США Дональду Трампу сотрудничество с Россией по вопросам кибербезопасности без одобрения конгресса.
Законопроект рассматривался и был одобрен комитетом вскоре после заявления Д.Трампа в июле о том, что "на полях" саммита G20 в Гамбурге он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопрос о создании совместной структуры по обеспечению кибербезопасности.
Документ профильного комитета также требует от федеральных ведомств "создания общегосударственной стратегии по вопросам киберугроз со стороны России и попыток кибератак на избирательную систему США".
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