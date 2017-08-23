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Дальнее зарубежье 23.08.2017 09:25

Сенатский комитет опубликовал законопроект, запрещающий Трампу прямые контакты с Россией по кибербезопасности

Комитет по разведке американского сената опубликовал ранее принятый законопроект, который запрещает президенту США Дональду Трампу сотрудничество с Россией по вопросам кибербезопасности без одобрения конгресса.

Законопроект рассматривался и был одобрен комитетом вскоре после заявления Д.Трампа в июле о том, что "на полях" саммита G20 в Гамбурге он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопрос о создании совместной структуры по обеспечению кибербезопасности.

Документ профильного комитета также требует от федеральных ведомств "создания общегосударственной стратегии по вопросам киберугроз со стороны России и попыток кибератак на избирательную систему США".

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Тэги: США, СЕНАТ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]