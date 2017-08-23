Исламабад разочарован обвинениями Трампа в предоставлении Пакистаном убежища террористам - МИД

В Исламабаде негативно восприняли обвинения президента США Дональда Трампа в том, что Пакистан предоставляет убежище террористическим организациями на своей территории, заявляют в пакистанском министерстве иностранных дел.
"Ни одна страна в мире не страдала настолько серьезно, как Пакистан, от терроризма, зачастую проникающего из-за границы. Именно поэтому очень разочаровывает политическое заявление Соединенных Штатов, которое игнорирует ужасающие потери, которые несет пакистанский народ в прилагаемых усилиях по борьбе с терроризмом", - говорится в распространенном документе.
МИД подчеркнул: "В политическом плане Пакистан никогда не позволял использовать свою территорию для действий против какой-либо другой страны. Вместо того, чтобы полагаться на ложные данные о предоставлении убежища террористам, США нужно работать совместно с Пакистаном над уничтожением терроризма".
Накануне Д.Трамп в обращении к армии и нации предупредил, что Пакистан не должен предоставлять убежище террористическим структурам. "Пакистан зачастую становится убежищем для агентов хаоса, террора и насилия", - сказал президент, отметив, что в результате Исламабад может "потерять многое".
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон после заявления Д.Трампа пояснил, что Исламабад, продолжая нынешнюю политику, может потерять статус основного союзника вне НАТО, который позволяет ему получать военную и другую помощь на льготных условиях.
"У нас есть рычаги воздействия, это касается помощи, его (Пакистана) статуса основного партнера вне НАТО - все это может быть рассмотрено", - сказал дипломат журналистам.
Он также отметил, что Д.Трамп в обращении "четко дал понять, что мы намерены атаковать террористов независимо от того, где они обитают".
Вместе с тем, он сказал, что Вашингтон готов продолжить сотрудничество с Пакистаном при условии оказания им помощи Афганистану в борьбе с экстремистским движением "Талибан".
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