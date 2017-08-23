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Дальнее зарубежье 23.08.2017 09:50

США в ближайшие дни или недели перебросят в Афганистан первую группу дополнительных военных - американский генерал

Первая группа дополнительных американский войск может быть развернута в Афганистане в ближайшее время, заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США Джозеф Вотел, не уточняя точного срока.

"Для нас сейчас самое главное - получить некоторые возможности, чтобы повлиять на нынешний боевой сезон", - цитируют его западные СМИ.

По словам Дж.Вотела, первая группа дополнительных войск может прибыть в Афганистан "в течение нескольких дней или недель".

Накануне президент США Дональд Трамп выступил с обращением к армии и к нации и пообещал, что США и их союзники расширят помощь афганским властям и "будут вести войну до победы", однако эта помощь не будет оказываться бесконечно. Президент подчеркнул, что США не допустят, чтобы Афганистан превратился в "рай для террористов".

Тем не менее, Д.Трамп не стал называть численность войск, которые планируется занять в борьбе с терроризмом в Афганистане.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]