США в ближайшие дни или недели перебросят в Афганистан первую группу дополнительных военных - американский генерал

Первая группа дополнительных американский войск может быть развернута в Афганистане в ближайшее время, заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США Джозеф Вотел, не уточняя точного срока.

"Для нас сейчас самое главное - получить некоторые возможности, чтобы повлиять на нынешний боевой сезон", - цитируют его западные СМИ.

По словам Дж.Вотела, первая группа дополнительных войск может прибыть в Афганистан "в течение нескольких дней или недель".

Накануне президент США Дональд Трамп выступил с обращением к армии и к нации и пообещал, что США и их союзники расширят помощь афганским властям и "будут вести войну до победы", однако эта помощь не будет оказываться бесконечно. Президент подчеркнул, что США не допустят, чтобы Афганистан превратился в "рай для террористов".

Тем не менее, Д.Трамп не стал называть численность войск, которые планируется занять в борьбе с терроризмом в Афганистане.