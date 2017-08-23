В Грузии надеются, что в среду ситуация станет переломной в процессе ликвидации огня в Боржомском ущелье

В Боржомском ущелье Грузии за минувший день удалось сравнительно стабилизировать ситуацию в зоне стихийного бедствия, заявил во вторник вечером грузинский министр энергетики Илья Элошвили.

"Мы надеемся, что с включением дополнительных ресурсов завтрашний день, если не подведет погода, станет переломным с точки зрения локализации и ликвидации огня", - сказал журналистам И.Элошвили.

По оценке чрезвычайного штаба по ликвидации пожара в Боржомском ущелье Грузии, за минувший день удалось сравнительно стабилизировать ситуацию в зоне стихийного бедствия, но работы предстоит много, сообщает пресс-служба грузинского правительства.

"Удалось локализовать определенные участки на трех очагах стихии, однако, масштаб пожара пока остается большим", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам состоявшегося в ночь на среду очередного заседания чрезвычайного штаба.

Там отмечается, что "в течение всей ночи в зоне стихии будут работать пожарные-спасатели и тяжелая техника, а с утра к ним вновь подключится авиация, причем, с дополнительной силой".

По информации штаба, к пяти участвовавшим в тушении пожара вертолетам, два из которых турецких, два грузинских и один азербайджанский, в среду с утра присоединяться уже прибывшие в Грузию турецкий противопожарный самолет, а также вертолет Ми-26 авиации МЧС Белоруссии, являющийся самым грузоподъемным в мире, внешняя подвеска которого вмещает до 15 тонн воды.

С пожаром в Боржомском ущелье Грузии борются уже третьи сутки. Площадь возгорания превысила 12 га, а по последним оценкам, она составляет уже десятки гектаров. Тушение пожара затрудняют сложные метеоусловия - ветер и высокая температура воздуха.