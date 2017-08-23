В Грузии надеются, что в среду ситуация станет переломной в процессе ликвидации огня в Боржомском ущелье

В Боржомском ущелье Грузии за минувший день удалось сравнительно стабилизировать ситуацию в зоне стихийного бедствия, заявил во вторник вечером грузинский министр энергетики Илья Элошвили.
"Мы надеемся, что с включением дополнительных ресурсов завтрашний день, если не подведет погода, станет переломным с точки зрения локализации и ликвидации огня", - сказал журналистам И.Элошвили.
По оценке чрезвычайного штаба по ликвидации пожара в Боржомском ущелье Грузии, за минувший день удалось сравнительно стабилизировать ситуацию в зоне стихийного бедствия, но работы предстоит много, сообщает пресс-служба грузинского правительства.
"Удалось локализовать определенные участки на трех очагах стихии, однако, масштаб пожара пока остается большим", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам состоявшегося в ночь на среду очередного заседания чрезвычайного штаба.
Там отмечается, что "в течение всей ночи в зоне стихии будут работать пожарные-спасатели и тяжелая техника, а с утра к ним вновь подключится авиация, причем, с дополнительной силой".
По информации штаба, к пяти участвовавшим в тушении пожара вертолетам, два из которых турецких, два грузинских и один азербайджанский, в среду с утра присоединяться уже прибывшие в Грузию турецкий противопожарный самолет, а также вертолет Ми-26 авиации МЧС Белоруссии, являющийся самым грузоподъемным в мире, внешняя подвеска которого вмещает до 15 тонн воды.
С пожаром в Боржомском ущелье Грузии борются уже третьи сутки. Площадь возгорания превысила 12 га, а по последним оценкам, она составляет уже десятки гектаров. Тушение пожара затрудняют сложные метеоусловия - ветер и высокая температура воздуха.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 143 раза - Минобороны Азербайджана
Баку и Рим имеют все возможности для сотрудничества в сферах туризма, транспорта, АПК, здравоохранения - МИД
В Роттердаме установят памятник азербайджанскому поэту Низами Гянджеви
Добыча нефти на месторождении Sharara вновь приостановлена - источники
Нефть остановила подъем на сигналах о росте запасов бензина в США, Brent у $51,7 за баррель
В Великобритании хотят поощрять ЗОЖ скидками и другими мерами
Полиция Баку задержала мужчину, подозреваемого в краже у своего родственника золотых изделий на 31 тыс. манатов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 4 человека - МВД
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство Самухского района
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на сентябрь 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
Азербайджанские школьники вернулись из поездки в Москву. Фоторепортаж
Правительство Грузии приветствует создание Caspian Energy Georgia
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»