Глава фирмы, которая составила досье на Трампа, дал показания по российскому делу представителям комитета сената США

Руководитель исследовательской компании Fusion GPS, составлявшей досье на президента США Дональда Трампа, Гленн Симпсон беседовал во вторник утром с представителями юридического комитета сената за закрытыми дверями, сообщает CNN.

По данным телеканала Fox News, дача показаний главы компании длилась несколько часов

"Симпсон - первый из трех основных фигур в проходящих расследованиях по российскому делу, кому предстоит беседа с судебными органами", - подчеркивает CNN.

Помимо главы компании, Дональд Трамп-младший и бывший председатель президентской кампании Трампа Пол Манафорт "договорились с комитетом о том, чтобы поговорить с его представителями в частном порядке".

Даты пока не назначены, отмечает телеканал.