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Дальнее зарубежье 23.08.2017 10:25

Глава фирмы, которая составила досье на Трампа, дал показания по российскому делу представителям комитета сената США

Руководитель исследовательской компании Fusion GPS, составлявшей досье на президента США Дональда Трампа, Гленн Симпсон беседовал во вторник утром с представителями юридического комитета сената за закрытыми дверями, сообщает CNN.

По данным телеканала Fox News, дача показаний главы компании длилась несколько часов

"Симпсон - первый из трех основных фигур в проходящих расследованиях по российскому делу, кому предстоит беседа с судебными органами", - подчеркивает CNN.

Помимо главы компании, Дональд Трамп-младший и бывший председатель президентской кампании Трампа Пол Манафорт "договорились с комитетом о том, чтобы поговорить с его представителями в частном порядке".

Даты пока не назначены, отмечает телеканал.

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Тэги: США, СЕНАТ, РОССИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]