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Дальнее зарубежье 23.08.2017 10:36

Белый дом обещает проведение тщательного расследования по факту столкновения эсминца "Джона Маккейна" с танкером

Пентагон займется расследованием столкновения эсминца "Джон Маккейн" с танкером, в результате которого погибли несколько военных моряков, заявила администрация Белого дома.

"С большой печалью мы узнали сегодня о гибели моряков после столкновения эсминца "Джон Маккейн" и торгового судна, которое произошло 21 августа к востоку от Малаккского и Сингапурского проливов (. . .) Министерство обороны проведет тщательное и полное расследование инцидента", - говорится в сообщении.

Белый дом поблагодарил Малазийскую береговую охрану, Королевский флот Малайзии и королевский флот Сингапура за помощь в поисково-спасательной операции.

В понедельник эсминец "Джон Маккейн", которому был нанесен существенный ущерб от столкновения с танкером, пришвартовался на военной базе в Сингапуре.

Корабль добрался до базы своим ходом, несмотря на то, что получил большую пробоину в левой задней части корпуса. Вода затопила несколько отсеков корабля, а 10 моряков пропали без вести.

Во вторник сообщалось, что водолазы, исследовавшие затопленные отсеки эсминца, обнаружили останки нескольких военных моряков, которые числились пропавшими без вести.

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Тэги: США, ЭСМИНЕЦ, ПРОИСШЕСТВИЕ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]