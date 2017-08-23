Пентагон займется расследованием столкновения эсминца "Джон Маккейн" с танкером, в результате которого погибли несколько военных моряков, заявила администрация Белого дома.
"С большой печалью мы узнали сегодня о гибели моряков после столкновения эсминца "Джон Маккейн" и торгового судна, которое произошло 21 августа к востоку от Малаккского и Сингапурского проливов (. . .) Министерство обороны проведет тщательное и полное расследование инцидента", - говорится в сообщении.
Белый дом поблагодарил Малазийскую береговую охрану, Королевский флот Малайзии и королевский флот Сингапура за помощь в поисково-спасательной операции.
В понедельник эсминец "Джон Маккейн", которому был нанесен существенный ущерб от столкновения с танкером, пришвартовался на военной базе в Сингапуре.
Корабль добрался до базы своим ходом, несмотря на то, что получил большую пробоину в левой задней части корпуса. Вода затопила несколько отсеков корабля, а 10 моряков пропали без вести.
Во вторник сообщалось, что водолазы, исследовавшие затопленные отсеки эсминца, обнаружили останки нескольких военных моряков, которые числились пропавшими без вести.
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