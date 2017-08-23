Манат подешевел к доллару, укрепился к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 августа установил на уровне 1,7009 манат/$1 (22 августа - 1,7008 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 23 августа ЦБА установил на уровне 2,0003 манат/1EUR (22 августа - 2,0081 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю сохранил на уровне 0,0288 манат/1RUB.

А.Ахундов