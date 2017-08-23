Нефть остановила подъем на сигналах о росте запасов бензина в США, Brent у $51,7 за баррель

Цены на нефть слабо снижаются в среду, поскольку данные Американского института нефти (API) показали рост запасов бензина в США, что может стать причиной ослабления спроса на нефть в дальнейшем.

Коммерческие запасы бензина выросли на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей, тогда как нефтяные резервы сократились на 3,6 млн баррелей, по оценкам API.

Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась к 8:15 МСК в среду на $0,15 (0,29%) - до $51,72 за баррель.

Октябрьский контракт на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился к этому времени на $0,12 (0,25%) - до $47,71 за баррель.

К закрытию рынка во вторник Brent прибавила в цене $0,21 (0,41%) и стоила $51,87 за баррель, WTI - $0,30 (0,63%), поднявшись до $47,83 за баррель.

Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики в среднем ожидают, что запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 3,5 млн баррелей, до 463 млн баррелей, бензина - на 1,25 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов не изменились.