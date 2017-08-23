В Ингушетии в результате спецоперации уничтожены четверо участников бандподполья - источник

Четверо боевиков ликвидированы в Малгобекском районе Ингушетии в результате спецоперации правоохранительных органов, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"В результате спецоперации в населенном пункте Малгобекского района в частном домовладении были уничтожены четверо боевиков", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Как сообщалось ранее, режим контртеррористической операции введен 05:25 мск 23 августа на территории населенного пункта Пседах. В указанном районе введены временные ограничения.