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СНГ 23.08.2017 10:03

В Ингушетии в результате спецоперации уничтожены четверо участников бандподполья - источник

Четверо боевиков ликвидированы в Малгобекском районе Ингушетии в результате спецоперации правоохранительных органов, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"В результате спецоперации в населенном пункте Малгобекского района в частном домовладении были уничтожены четверо боевиков", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Как сообщалось ранее, режим контртеррористической операции введен 05:25 мск 23 августа на территории населенного пункта Пседах. В указанном районе введены временные ограничения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИНГУШЕТИЯ, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]