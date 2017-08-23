Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0081 RUR   0.0288 GBR   2.1911 TRY   0.4862

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.51 Brent   52.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 23° 33° 25 Авг 23° 32° 26 Авг 21° 29°

Регион 23.08.2017 10:23

Почти 30 человек пострадали в ДТП с участием двух маршруток в Грузии

В результате столкновения в среду двух маршрутных такси на центральной автотрассе между регионами Гурия и Аджария в Грузии пострадали 28 человек.

Как сообщил журналистам министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе, пострадавшие доставлены в больницу, четверо из них находятся в реанимации, их состояние тяжелое.

По факту ДТП возбуждено дело по статье 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности при управлении транспортным средством).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


В ДТП в Тбилиси погибли двое граждан Азербайджана В Грузии микроавтобус выехал на встречную полосу погиб младенец, 12 человек пострадали

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]