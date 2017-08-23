Почти 30 человек пострадали в ДТП с участием двух маршруток в Грузии

В результате столкновения в среду двух маршрутных такси на центральной автотрассе между регионами Гурия и Аджария в Грузии пострадали 28 человек.

Как сообщил журналистам министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе, пострадавшие доставлены в больницу, четверо из них находятся в реанимации, их состояние тяжелое.

По факту ДТП возбуждено дело по статье 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности при управлении транспортным средством).