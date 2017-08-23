Добыча нефти на месторождении Sharara вновь приостановлена - источники

Добыча нефти на крупном ливийском месторождении аш-Шарара вновь была приостановлена спустя несколько часов после возобновления во вторник, сообщила арабская служба CNBC со ссылкой на источники в нефтяной отрасли страны.

Приостановка связана с очередным перекрытием нефтепровода, связывающим месторождение с нефтяным экспортным терминалом Az-Zawiyah на побережье Средиземного моря.

Во вторник Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии на своем сайте официально объявила об открытии нефтепровода и снятии форс-мажора для экспорта нефти с месторождения Sharara, однако к вечеру это сообщение было удалено.

Ливийские источники не сообщают о том, какие лица или группировки причастны к перекрытию магистрали, указывается лишь, что это "группа неизвестных".

Добыча нефти на месторождении была восстановлена в декабре 2016 года после двух лет его консервации в связи с разрушением системы нефтепроводов. В последние недели добыча нефти на месторождении достигала 280 тыс. баррелей в сутки (б/с), однако производственная деятельность неоднократно приостанавливалась из-за протестов нефтяников и действий боевиков.

Фактор Sharara является значимым для восстановления нефтяной промышленности Ливии, которая в конце июня 2017 года добывала более 1 млн б/с, что в 4 раза больше показателей лета 2016 года.

Проект имеет международный статус, помимо ННК Ливии в нем участвуют испанская Repsol, французская Total, австрийская OMW и норвежская Statoil.