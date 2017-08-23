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СНГ 23.08.2017 12:16

Молдавия просит ООН помочь вывести из Приднестровья российские войска

Молдавия обратилась в ООН с просьбой включить в повестку дня ближайшего заседания 72-ой сессии Генассамблеи 12 сентября вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровского региона.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в министерстве иностранных дел и европейской интеграции, письмо в секретариат ООН направил постоянный представитель Молдавии при ООН Виктор Морару.

В письме, по словам источника, говорится, что "присутствие военнослужащих России представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности".

"Поэтому правительство Молдавии в соответствии со статьей 11 Устава ООН просит включить вопрос о полном выводе этих иностранных вооруженных сил с ее территории в повестку сессии в качестве отдельного пункта. Молдавия рассчитывает на поддержку ее усилий для безусловного, упорядоченного и полного вывода иностранных вооруженных сил с ее территории", - отмечает В.Морару.

Собеседник агентства говорит, что рассмотрение обращения Молдавии станет практическим шагом для решения вопроса о выводе иностранных военных с территории республики.

Внешнеполитическое ведомство Молдавии пообещало журналистам выпустить в среду специальное сообщение на эту тему.

В письме молдавского представителя в ООН идет речь о декларации ОБСЕ, принятой в 1999 году, в которой приветствовалось "обязательство России завершить вывод российских сил с территории Молдавии к концу 2002 года".

"С тех пор власти Молдавии прилагают усилия в различных форматах для решения вопроса о российских военных, но эти усилия не увенчались успехом. Ни одному государству не должно быть позволено препятствовать применению принципа международного права, согласно которому вооруженные силы не могут находиться на территории другого государства без его согласия", - подчеркивает В.Морару. Между тем известно, что Россия в свое время обусловила вывод ограниченного воинского контингента разрешением приднестровского конфликта, который Москва видит в предоставлении Кишиневом левобережью Днестра особого статуса в составе Молдавии.

Власти Молдавии выступают за преобразование миротворческой миссии в Приднестровье в гражданскую под международным мандатом.

2 мая 2017 года Конституционный суд республики признал неконституционным пребывание российских военных на территории Приднестровского региона. 30 июля правительство Молдавии выступило с заявлением, в котором обвинило российских военных в Приднестровье в "симпатиях сепаратистскому режиму", а Москву - в невыполнении ряда двусторонних и международных соглашений об урегулировании конфликта в регионе.

В Кишиневе считают, что "операция по поддержанию мира превратилась в фактор сохранения приднестровского конфликта, поскольку предвзятость и симпатии российских миротворцев к сепаратистскому режиму в Тирасполе очевидны".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, РОССИЯ, ВОЙСКА


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