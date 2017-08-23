ВТС и борьба с терроризмом обсуждались в Бишкеке на встрече Патрушева и президента Киргизии

Вопросы развития взаимодействия между Киргизией и Россией по линии военно-технического сотрудничества и в борьбе с терроризмом обсудил президент республики Алмазбек Атамбаев с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, прибывшим в Бишкек для участия в рабочих консультациях между компетентными органами.

Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства, в ходе встречи "были обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений между Киргизией и Россией в сфере военно-технического сотрудничества, ключевые аспекты взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом".

"Президент Алмазбек Атамбаев и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также обсудили актуальные вопросы обеспечения региональной и международной безопасности", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, в среду в Бишкеке пройдут двусторонние консультации между компетентными органами двух стран, на которых будут рассмотрены текущие вопросы взаимодействия в сфере совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом, военного и военно-технического сотрудничества, а также улучшения правового положения граждан Киргизии, находящихся на территории РФ.