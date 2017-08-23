Трамп обвинил прессу в попытке лишить американский народ истории и наследия

Президент США Дональд Трамп считает, что СМИ несправедливо обвиняют его в симпатиях к ультраправым.

"По большей части это действительно нечестные люди, они плохие люди. Я действительно думаю, что они не любят нашу страну", - заявил он о журналистах, обращаясь к сторонникам в ходе выступления в Финиксе (штат Аризона).

"Они не сообщают фактов. Они не хотят сообщить, что я решительно высказался против ненависти, фанатизма и насилия и решительно осудил неонацистов, белых супремасистов и "Ку-клукс-клан", - отметил Д.Трамп.

Собственные заявления в связи со столкновениями в Шарлотсвилле президент назвал "точными".

Он также обвинил прессу "в попытке отобрать нашу историю и наше наследие".

Д.Трамп подчеркнул, что собравшиеся осуждают насилие.

"Все собравшиеся здесь сегодня осуждают тех людей, которые участвуют в насилии и ненависти", - отметил американский президент.

Как сообщалось, во время выступления Д.Трампа в Финиксе проходили мирные акции протеста против расистских и нацистских организаций. После завершения его речи начались беспорядки, и полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.