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Дальнее зарубежье 23.08.2017 13:13

Трамп считает, что Ким Чен Ын начал уважать Америку

Президент США Дональд Трамп высказал предположение, что лидер КНДР Ким Чен Ын начал уважать Соединенные Штаты.

"Ким Чен Ын, и я уважаю этот факт, что он, как мне кажется, начинает уважать нас. Я очень уважаю этот факт", - заявил он, выступая перед сторонниками в Финиксе (штат Аризона).

"И, возможно, хотя вряд ли, из этого может получиться что-то позитивное", - добавил Д.Трамп.

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон констатировал, что руководство КНДР проявило сдержанность после последней санкционной резолюции СБ ООН.

"Со стороны Северной Кореи не было ракетных пусков или провокационных действий с момента единогласного принятия резолюции Совета Безопасности ООН", - сказал Р.Тиллерсон.

"Мне приятно видеть, что режим в Пхеньяне, безусловно, продемонстрировал некоторый уровень сдержанности, чего мы не видели раньше", - подчеркнул госсекретарь США.

Ранее в августе Совбез ООН единогласно одобрил дополнительные санкции против КНДР. Введенные санкции предусматривают запрет для других стран выдавать новые разрешения на трудовую деятельность для рабочих из Северной Кореи. Резолюция также предусматривает запрет на экспорт из КНДР железной и свинцовой руды, угля, морепродуктов. Цель санкций - уменьшить северокорейский экспорт на $1 млрд.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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