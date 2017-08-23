В Анголе выбирают нового президента после окончания 38-летнего правления Жозе Эдуарду душ Сантуша

В Анголе открылись избирательные участки, на которых гражданам этой страны предстоит выбрать нового президента страны после того, как ее бессменный на протяжении 38 лет лидер Жозе Эдуарду душ Сантуш принял решение не баллотироваться, сообщают в среду португальские СМИ.

Ж.Э.душ Сантуш призвал своих сторонников голосовать на выборах за своего соратника - 63-летнего министра обороны и вице-президента правящей партии Народное движение за освобождение Анголы - Партия труда (МПЛА) Жоау Лоуренсу. Однако, как пишут СМИ, даже после ухода с поста президента Ж.Э.душ Сантуш может де-факто сохранить власть в своих руках в случае победы кандидата МПЛА.

Проходящие в среду выборы являются всеобщими, следовательно, кандидат от партии, получившей наибольшее количество голосов, автоматически становится президентом страны. Всего в выборах участвуют пять партий, включая МПЛА.

Помимо правящей партии и ее кандидата, граждане Анголы могут отдать свои голоса за оппозиционный Национальный союз за полную независимость Анголы (УНИТА) и ее кандидата Исаияша Самакуву, партию Широкая конвергенция за спасение Анголы (CASA-SE) и Абеля Чивукувуку, Партию социального возрождения (кандидат Эдуарду Куангана) и Национальный фронт освобождения Анголы (ФНЛА, кандидат - Нгола Кабангу).

По данным американского издания Quartz, шансы на победу во всеобщих выборах оппозиционных партий достаточно высоки. Согласно опросу, проведенному по инициативе администрации президента, 91% респондентов счел, что партия МПЛА действует в своих собственных интересах, а не на благо народа. Опрос проводился среди 9 тыс. человек.

В то же время, по данным опроса бразильской компании Sensus Pesquisa e Consultoria, за МПЛА и Ж.Лоуренсу готовы отдать голоса 38% избирателей, за УНИТА - 32%, а партию CASA-SE - 26%. Остальные голоса распределятся между двумя другими партиями.

Наряду с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Мбасого, который также занимает пост президента 38 лет, Ж.Э.душ Сантуш входит в тройку лидеров по продолжительности президентского срока в странах Африки. Кроме него, в этом списке находится президент Зимбабве Роберт Мугабе, являющийся главой государства уже 37 лет.

В юности Ж.Э.душ Сантуш принимал активное участие в борьбе за независимость Анголы, сразу после окончания школы он основал молодежное подразделение ангольской партии МПЛА.

Ж.Э.душ Сантуш является вторым президентом Анголы после установления в ней республики. В 1975 году после обретения Анголой независимости от Португалии Ж.Э.душ Сантуш занял пост министра иностранных дел, а спустя четыре года после смерти первого президента Анголы Антониу Агоштинью Нету стал главой государства и больше не покидал этот пост.

В 2016 году Ж.Э.душ Сантуш объявил, что не намерен вновь баллотироваться на пост президента, но сохранит за собой пост председателя правящей партии МПЛА.

В настоящее время Ж.Э.душ Сантушу 74 года. Мировые СМИ неоднократно обвиняли его и его ближайшее окружение в коррупции и в злоупотреблении властью.

Ж.Э.душ Сантуш был женат трижды, и первой его супругой была гражданка СССР Татьяна Куканова, от брака с которой у президента Анголы появилась дочь Изабел душ Сантуш. В настоящее время 44-летняя И.душ Сантуш считается самой богатой женщиной Африки.

В настоящее время Forbes оценивает ее состояние в $3,5 млрд. В 2016 году она возглавила государственную нефтяную компанию Sonangol, также она владеет 25% акций крупнейшей телекоммуникационной компании Анголы Unitel, ее доля в банке BIC составляет 42%. И.душ Сантуш также владеет активами в Португалии - ей принадлежат 6% акций в нефтегазовой компании Galp Energia, почти 19% акций банка BPI и контрольный пакет акций одной из телевизионных компаний страны.

Также у Ж.Э.душ Сантуша есть еще пятеро детей.