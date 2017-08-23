АЖД заплатит около 208 тыс. манат за кварцевый песок для электровозов

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) привлекло ООО «RR Group» в качестве поставщика кварцевого песка для песочниц электровозов серии VL, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики Азербайджана.

«АЖД выбрало «RR Group» поставщиком кварцевого песка для электровозов по итогам соответствующего тендера. Контракт с данной компанией подписан в среду», - отметили в информации.

Стоимость контракта составляет 207,6 тыс. манат.

Н.Аббасова