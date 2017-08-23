Пожар в Атенском ущелье Грузии ликвидирован, в Боржомском - тушение огня продолжается

В Атенском ущелье Грузии, находящемся в центральной части страны на территории Горийского муниципалитета (регион Шида Картли), где во вторник возник сильный пожар, огонь полностью ликвидирован, в Боржомском ущелье интенсивные работы по локализации огня продолжаются.
"В Атенском ущелье ликвидированы все очаги возгорания. Военнослужащие всю ночь гасили огонь, возникший на территории лесного массива, прилегающего к селу Земо Бошури", - сообщает в среду чрезвычайный штаб по ликвидации пожара.
По информации штаба, в работах по тушению пожара, который охватил площадь более чем в 2 гектара, принимали участие дислоцированные в Гори 250 военнослужащих первой пехотной бригады Минобороны Грузии вместе с пожарными-спасателями Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.
При этом отмечается, что несколько десятков военнослужащих и сейчас остаются на месте, и в течение двух дней будут осуществлять мониторинг территории.
Что касается Боржомского ущелья, то, как говорится в сообщении штаба, работы там по ликвидации пожара, масштабы которого охватили в несколько раз большую площадь, продолжаются в интенсивном режиме.
Как заявил журналистам министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе, нельзя сказать, что пожар в Боржомском ущелье будет полностью погашен за один или два дня, поскольку он охватил большую территорию.
"Очаги огня здесь еще существуют, хотя и не того масштаба, какими были вчера и позавчера. Работы по локализации пожара производились всю ночь и продолжаются сейчас. Нашей основной задачей было предотвращение распространения пожара в населенные места и эта задача выполнена", - заявил министр.
Между тем министр иностранных дел Грузии Георгий Мгебришвили не исключает, что причиной лесного пожара в Боржомскомм ущелье могла стать диверсия.
"Я, как полицейский ничего не исключаю, и мы работаем над каждой версией", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможной диверсии в лесном массиве в Боржоми.
По его словам, в связи с пожаром в Боржомском ущелье в МВД начато расследование.
Как сообщалось, к сотням пожарных-спасателей и пяти участвующим в тушении огня вертолетам с утра присоединился турецкий противопожарный самолет, а также вертолет Ми-26 авиации МЧС Белоруссии, являющийся самым грузоподъемным в мире, внешняя подвеска которого вмещает до 15 тонн воды.
С начала августа в Грузии стоит почти 40-градусная жара. В республике уже месяц не было осадков.
С пожаром в Боржомском ущелье Грузии борются уже третьи сутки. По последним оценкам, площадь пожара составляет уже десятки гектаров. Тушение затрудняют сложные метеоусловия - сильный ветер и высокая температура воздуха.
По прогнозу синоптиков, в Боржомском ущелье во второй половине дня возможен кратковременный дождь с грозой.
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