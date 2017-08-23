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АПК 23.08.2017 13:23

Госслужба фитосанитарного надзора Азербайджана закупает пестициды и биологические препараты

Государственная служба фитосанитарного надзора при министерстве сельского хозяйства Азербайджана отбирает поставщика реактивов, фумигантов, пестицидов и биологических препаратов, говорится в объявлении службы.

Кроме того, Республиканский центр защиты растений при Государственной службе фитосанитарного надзора закупает пестициды и биологические препараты для борьбы с опасными вредными организмами в 2017-2018 годах.

Отбор поставщиков проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в каждом из двух тендеров составляет 500 манатов. Прием предложений продолжается до 5 октября, вскрытие конвертов с предложениями пройдет 6 октября.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНСЕЛЬХОЗ, ПРЕПАРАТЫ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]