Госслужба фитосанитарного надзора Азербайджана закупает пестициды и биологические препараты

Государственная служба фитосанитарного надзора при министерстве сельского хозяйства Азербайджана отбирает поставщика реактивов, фумигантов, пестицидов и биологических препаратов, говорится в объявлении службы.

Кроме того, Республиканский центр защиты растений при Государственной службе фитосанитарного надзора закупает пестициды и биологические препараты для борьбы с опасными вредными организмами в 2017-2018 годах.

Отбор поставщиков проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в каждом из двух тендеров составляет 500 манатов. Прием предложений продолжается до 5 октября, вскрытие конвертов с предложениями пройдет 6 октября.

А.Ахундов