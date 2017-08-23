Госслужба фитосанитарного надзора Азербайджана закупает пестициды и биологические препараты

Государственная служба фитосанитарного надзора при министерстве сельского хозяйства Азербайджана отбирает поставщика реактивов, фумигантов, пестицидов и биологических препаратов, говорится в объявлении службы.
Кроме того, Республиканский центр защиты растений при Государственной службе фитосанитарного надзора закупает пестициды и биологические препараты для борьбы с опасными вредными организмами в 2017-2018 годах.
Отбор поставщиков проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в каждом из двух тендеров составляет 500 манатов. Прием предложений продолжается до 5 октября, вскрытие конвертов с предложениями пройдет 6 октября.
А.Ахундов
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