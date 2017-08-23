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Дальнее зарубежье 23.08.2017 14:30

Премьер Израиля усматривает региональную и глобальную угрозу в укреплении позиций Ирана в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поделился с президентом РФ Владимиром Путиным опасениями в связи с укреплением позиций Ирана в Сирии.

"Сейчас у ситуации на Ближнем Востоке достаточно быстрая динамика. Иран прикладывает огромные усилия для того, чтобы упрочить свое присутствие в Сирии. Это представляет угрозу для Израиля, для Ближнего Востока и, я считаю, для всего мира", - сказал Б.Нетаньяху на встрече с В.Путиным в Сочи в среду.

Он подчеркнул, что Иран "уже находится на продвинутой стадии контроля и влияния на Ирак, на Йемен". "Он во многом на практике реально контролирует Ливан. Господин президент, мы все совместными усилиями побеждаем ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ), и это очень важная вещь, но отрицательная вещь, это то, что там, где ИГИЛ побеждаемый исчезает, входит туда Иран", - сказал он.

Б.Нетаньяху подчеркнул, что Израиль "не может забыть ни на минуту, что Иран продолжает каждый день угрожать уничтожением государства Израиль". "Он вооружает террористические организации, поощряет, инициирует его (терроризм - ИФ)", - добавил премьер-министр Израиля.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ИРАН, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]