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Дальнее зарубежье 23.08.2017 13:51

До 40 человек получили ранения в результате теракта на юге Афганистана, шестеро погибли

Минимум шесть человек погибли, еще 40 получили ранения в результате теракта на юге Афганистана, передает агентство ЭФЭ.

Как сообщается, террорист-смертник осуществил подрыв автомобиля у здания полицейского управления на юге страны.

Отмечается, что среди раненых более половины - учащиеся находящихся поблизости учебных заведений.

Состояние многих пострадавших оценивается как тяжелое. По словам медиков, число жертв может возрасти.

По некоторым данным, ответственность за атаку взяло на себя движение "Талибан".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]