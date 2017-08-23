До 40 человек получили ранения в результате теракта на юге Афганистана, шестеро погибли

Минимум шесть человек погибли, еще 40 получили ранения в результате теракта на юге Афганистана, передает агентство ЭФЭ.
Как сообщается, террорист-смертник осуществил подрыв автомобиля у здания полицейского управления на юге страны.
Отмечается, что среди раненых более половины - учащиеся находящихся поблизости учебных заведений.
Состояние многих пострадавших оценивается как тяжелое. По словам медиков, число жертв может возрасти.
По некоторым данным, ответственность за атаку взяло на себя движение "Талибан".
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