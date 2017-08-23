До 40 человек получили ранения в результате теракта на юге Афганистана, шестеро погибли

Минимум шесть человек погибли, еще 40 получили ранения в результате теракта на юге Афганистана, передает агентство ЭФЭ.

Как сообщается, террорист-смертник осуществил подрыв автомобиля у здания полицейского управления на юге страны.

Отмечается, что среди раненых более половины - учащиеся находящихся поблизости учебных заведений.

Состояние многих пострадавших оценивается как тяжелое. По словам медиков, число жертв может возрасти.

По некоторым данным, ответственность за атаку взяло на себя движение "Талибан".