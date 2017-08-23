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Дальнее зарубежье 23.08.2017 14:42

В футбольном клубе "Барселона" ликвидируют последствия хакерской атаки

Хакеры из группировки OurMine взломали страницу испанской "Барселоны" в "Твиттере", и теперь клуб занят ликвидацией последствий это атаки.

"Сегодня ночью наши аккаунты были взломаны. Мы работаем, чтобы как можно быстрее решить проблему. Спасибо за терпение", - говорится в сообщении клуба в "Твиттере".

Ранее хакеры разместили в этой соцсети от имени "Барселоны" серию сообщений. В частности, они опубликовали не соответствующую действительности новость о переходе в "Барселону" полузащитника французского ПСЖ Анхеля Ди Марии.

В настоящее время все опубликованные хакерами сообщения удалены из "Твиттера" каталонского футбольного клуба.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ФУТБОЛ, ХАКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]