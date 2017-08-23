Хакеры из группировки OurMine взломали страницу испанской "Барселоны" в "Твиттере", и теперь клуб занят ликвидацией последствий это атаки.

"Сегодня ночью наши аккаунты были взломаны. Мы работаем, чтобы как можно быстрее решить проблему. Спасибо за терпение", - говорится в сообщении клуба в "Твиттере".

Ранее хакеры разместили в этой соцсети от имени "Барселоны" серию сообщений. В частности, они опубликовали не соответствующую действительности новость о переходе в "Барселону" полузащитника французского ПСЖ Анхеля Ди Марии.

В настоящее время все опубликованные хакерами сообщения удалены из "Твиттера" каталонского футбольного клуба.