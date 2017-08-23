В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 4 человека - МВД

Четыре человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали три человека.

За сутки на территории республики было зафиксировано 101 преступление, 21 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 61 человека.

Зафиксировано девять фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев