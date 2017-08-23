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СНГ 23.08.2017 15:14

На Украине будет построен новый патронный завод, он обойдется в $55 млн - Порошенко

Из государственного бюджета в 2017 году на строительство патронного завода будет выделено 1,4 млрд грн, на закупку вооружения и техники для Вооруженных сил Украины - 1,6 млрд грн ($1/25,5 грн), сообщил президент Петр Порошенко.

"1 млрд 600 млн грн пойдет сейчас на закупку и модернизацию новых образцов вооружения и военной техники. Еще 1 млрд 400 млн грн - на строительство завода по производству боеприпасов на основе новейших технологий", - сказал он в среду на выставке военной техники, организованной на ул.Крещатик в Киеве.

П.Порошенко напомнил, что в госбюджете-2017 на потребности Вооруженных сил предусмотрено 64,5 млрд грн. Он отметил, что это в разы больше, чем перед войной.

"Ресурс наш ограничен, но мы научились использовать его с умом, экономно и ответственно. Как результат - мы сейчас сдерживаем армию, которая в пять раз больше, чем наша, чей бюджет в 10 раз больше, чем наш", - сказал президент.

Глава государства также напомнил, что за последние три года ГК "Укроборонпром" передал армии 16 тыс. единиц вооружения и военной техники.

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Тэги: УКРАИНА, ПАТРОНЫ, ЗАВОД, ПОРОШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]