Французский сатирический еженедельник "Шарли эбдо" попал под шквал критики за обложку, посвященную теракту в Барселоне.
Так, свое недовольство обложкой скандального еженедельника выразил, в частности, бывший официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль.
"Любые крайности опасны. Говорить, что ислам - это религия мира, давая понять при этом, что это религия смерти, - очень опасно", - заявил он.
Помимо этого, бурная критика развернулась вокруг нового выпуска журнала в соцсетях, где обложку называли и "исламофобской", и "расистской".
Новый выпуск "Шарли эбдо" полностью посвящен терактам в Испании и возможным нападениям террористов в других местах на туристов.
В частности, на обложке номера изображены сбитые автомобилем, лежащие в крови люди. На втором плане изображена белая машина.
"Ислам - религия мира... вечного", - гласит подпись к рисунку.
В номере также собраны карикатуры, связанные с терроризмом, озаглавленные "Туризм или исламизм: зачем выбирать?"
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