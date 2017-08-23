Французский сатирический еженедельник "Шарли эбдо" попал под шквал критики за обложку, посвященную теракту в Барселоне.

Так, свое недовольство обложкой скандального еженедельника выразил, в частности, бывший официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль.

"Любые крайности опасны. Говорить, что ислам - это религия мира, давая понять при этом, что это религия смерти, - очень опасно", - заявил он.

Помимо этого, бурная критика развернулась вокруг нового выпуска журнала в соцсетях, где обложку называли и "исламофобской", и "расистской".

Новый выпуск "Шарли эбдо" полностью посвящен терактам в Испании и возможным нападениям террористов в других местах на туристов.

В частности, на обложке номера изображены сбитые автомобилем, лежащие в крови люди. На втором плане изображена белая машина.

"Ислам - религия мира... вечного", - гласит подпись к рисунку.

В номере также собраны карикатуры, связанные с терроризмом, озаглавленные "Туризм или исламизм: зачем выбирать?"