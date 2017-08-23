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Дальнее зарубежье 23.08.2017 15:32

Скандальный еженедельник "Шарли эбдо" подвергся шквалу критики за карикатуру на обложке о теракте в Барселоне

Французский сатирический еженедельник "Шарли эбдо" попал под шквал критики за обложку, посвященную теракту в Барселоне.

Так, свое недовольство обложкой скандального еженедельника выразил, в частности, бывший официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль.

"Любые крайности опасны. Говорить, что ислам - это религия мира, давая понять при этом, что это религия смерти, - очень опасно", - заявил он.

Помимо этого, бурная критика развернулась вокруг нового выпуска журнала в соцсетях, где обложку называли и "исламофобской", и "расистской".

Новый выпуск "Шарли эбдо" полностью посвящен терактам в Испании и возможным нападениям террористов в других местах на туристов.

В частности, на обложке номера изображены сбитые автомобилем, лежащие в крови люди. На втором плане изображена белая машина.

"Ислам - религия мира... вечного", - гласит подпись к рисунку.

В номере также собраны карикатуры, связанные с терроризмом, озаглавленные "Туризм или исламизм: зачем выбирать?"

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]