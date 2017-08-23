Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0003 RUR   0.0288 GBR   2.181 TRY   0.4864

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.51 Brent   52.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 23° 33° 25 Авг 23° 32° 26 Авг 21° 29°

Регион 23.08.2017 15:46

Американские инструкторы обучат девять грузинских батальонов

Министерство обороны Грузии и Европейское командование США в среду подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся новой программы, в рамках которой американские инструкторы начнут подготовку грузинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, документ подписали министр обороны Грузии Леван Изория и находящийся в Тбилиси с визитом представитель Европейского командования США генерал-майор Дэвид Алвин.

По информации пресс-службы, Л.Изория заявил после церемонии подписания документа, что меморандум подразумевает усиление территориальной обороны Грузии, в частности, в сфере обучения грузинских военнослужащих.

"Вместе с американскими коллегами в течение будущих трех лет мы планируем укомплектовать, оснастить и проводить постоянное обучение девяти батальонов", - сказал министр.

Он отметил, что "Программа готовности обороны Грузии" (GDRP) направлена на увеличение оборонных возможностей и на то, "чтобы Грузия в будущем стала более безопасной страной".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, США, ВОЕННЫЕ, ПОДГОТОВКА


Похожие новости


Тбилиси предлагает Вашингтону назначить спецпредставителя США по вопросам Грузии США видят Грузию членом НАТО - Пенс Многонациональные учения в Грузии не являются агрессивным сигналом для какой-либо страны - посол США Грузия имеет право самостоятельно определять уровень отношений с Россией - посол США В Грузии в июле ждут визита Пенса Россия делает все, чтобы Грузия не вступила в НАТО - посол США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]