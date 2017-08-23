Нефть дешевеет на сигналах роста запасов бензина в США, Brent у $51,7 за баррель

Цены на нефть опускаются в ходе торгов в среду после того, как Американский институт нефти (API) отчитался о повышении запасов бензина в США.
Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась к 14:53 в среду на $0,18 (0,35%) - до $51,69 за баррель.
Октябрьский контракт на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел к указанному времени на $0,08 (0,17%) - до $47,75 за баррель.
По данным API, коммерческие запасы бензина в Штатах выросли на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей, тогда как нефтяные резервы сократились на 3,6 млн баррелей.
Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы в среду в 18:30. Аналитики в среднем ожидают, что запасы нефти на минувшей неделе упали на 3,5 млн баррелей, бензина - на 1,25 млн баррелей.
Кроме того, стало известно, что правительственные силы в Ливии восстановили работу нефтепровода, связывающего крупнейшее месторождение в стране аш-Шарара с экспортным терминалом в порту Zawiya.
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