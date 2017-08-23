Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0003 RUR   0.0288 GBR   2.181 TRY   0.4864

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.51 Brent   52.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 23° 33° 25 Авг 23° 32° 26 Авг 21° 29°

ТЭК 23.08.2017 15:10

Нефть дешевеет на сигналах роста запасов бензина в США, Brent у $51,7 за баррель

Цены на нефть опускаются в ходе торгов в среду после того, как Американский институт нефти (API) отчитался о повышении запасов бензина в США.

Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась к 14:53 в среду на $0,18 (0,35%) - до $51,69 за баррель.

Октябрьский контракт на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел к указанному времени на $0,08 (0,17%) - до $47,75 за баррель.

По данным API, коммерческие запасы бензина в Штатах выросли на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей, тогда как нефтяные резервы сократились на 3,6 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы в среду в 18:30. Аналитики в среднем ожидают, что запасы нефти на минувшей неделе упали на 3,5 млн баррелей, бензина - на 1,25 млн баррелей.

Кроме того, стало известно, что правительственные силы в Ливии восстановили работу нефтепровода, связывающего крупнейшее месторождение в стране аш-Шарара с экспортным терминалом в порту Zawiya.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть остановила подъем на сигналах о росте запасов бензина в США, Brent у $51,7 за баррель Нефть дорожает на сообщениях из Ливии и ожиданиях данных о запасах в США, Brent поднялась до $52,15 Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $51,67 за баррель Нефть дорожает после падения накануне, Brent торгуется у $51,8 за баррель Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent у $52,7 за баррель Нефть слабо снижается после скачка на 3% в пятницу, Brent - $52,7 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]