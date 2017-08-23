Brexit угрожает молочному бизнесу европейских компаний - Emmi

Решение Великобритании покинуть Европейский союз негативно отразилось на продажах молочной продукции европейских производителей, говорится в сообщении швейцарской компании Emmi.
Emmi, крупнейший производитель продуктов из молока в Швейцарии, ухудшила свой прогноз годовой выручки и теперь ожидает снижения показателя на 1% против ожидавшегося ранее повышения на 2%.
Из-за Brexit курс фунта стерлингов рухнул, вследствие чего выручка компаний, поставляющих продукцию на британский рынок, снизилась. Некоторые фирмы стали повышать цены на свои товары, что негативно отразилось на объеме продаж.
Акции Emmi в ходе торгов в среду упали на 9,5%. С начала года капитализация компании выросла на 18%, до 3,9 млрд швейцарских франков ($4 млрд).
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