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Дальнее зарубежье 23.08.2017 16:18

Катар не планирует участие в наземной операции в Сирии - госминистр

У Катара нет планов по участию в наземной военной операции в Сирии, сообщил госминистр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя.

"Я могу заверить вас, что у Катара совсем нет намерений быть "на земле" в Сирии", - сказал госминистр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя в интервью "Интерфаксу" по итогам встречи с министром обороны России.

Он подчеркнул, что Катар "приветствует инициативу США, России и Турции, чтобы принести мир и безопасность в Сирию".

"Мы сделаем все, чтобы поддержать наших друзей и союзников, чтобы в Сирии установился мир", - сказал Х.аль-Атыйя.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАТАР, СИРИЯ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]