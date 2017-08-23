Катар не планирует участие в наземной операции в Сирии - госминистр

У Катара нет планов по участию в наземной военной операции в Сирии, сообщил госминистр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя.

"Я могу заверить вас, что у Катара совсем нет намерений быть "на земле" в Сирии", - сказал госминистр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя в интервью "Интерфаксу" по итогам встречи с министром обороны России.

Он подчеркнул, что Катар "приветствует инициативу США, России и Турции, чтобы принести мир и безопасность в Сирию".

"Мы сделаем все, чтобы поддержать наших друзей и союзников, чтобы в Сирии установился мир", - сказал Х.аль-Атыйя.