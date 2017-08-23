Турецкая военная база в Катаре отвечает интересам двух стран - катарский госминистр

Нахождение военной базы Турции в Катаре вписывается в рамки взаимодействия двух суверенных государств.

"С турецкими братьями у нас тоже стратегические отношения во всех аспектах. База Турции в Катаре появилась не сегодня. Находится в соответствии с договоренностью от 2010 года, которая была обновлена в 2014 году. Это вписывается в рамки нормальных отношений двух суверенных государств", - сказал госминистр по вопросам обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя в интервью "Интерфаксу" по итогам встречи с министром обороны России, отвечая на вопрос, может ли Доха прислушаться к призывам ряда арабских государств закрыть турецкую военную базу.

"Мы всегда полагаем в Катаре, что США, Россия и Турция - элементы стабильности в регионе. Они друзья Катара. Мы знаем, что у них много вещей, которые они могут делать вместе в целях стабильности в регионе", - отметил госминистр.

"База США существует в течение долгого времени, у нас стратегические отношения с США", - подчеркнул Х. бен Мухаммед аль-Атыйя.